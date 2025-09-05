Załamanie pogody w Polsce. RCB wysyła alerty

W piątek i sobotę (5 i 6 września) sytuacja pogodowa będzie nieciekawa i trochę niepokojąca. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – jednostka podległa bezpośrednio premierowi Donaldowi Tuskowi – wydało w tej sprawie alert. Za dnia i nocą dojdzie do załamania pogody.

Do komunikatu prasowego eksperci dołączyli listę 11 regionów i blisko 80 powiatów, których mieszkańcy powinni zachować ostrożność.

Pilny alert RCB. Co nas czeka? „Możliwe przerwy w dostawie prądu”

W najbliższych godzinach pojawić mogą się opady deszczu. RCB informuje o „gwałtownych burzach”, którym towarzyszył będzie „silny wiatr”, a gdzieniegdzie nawet „grad” (opady mogą pojawić się lokalnie). Centrum bezpieczeństwa apeluje o „zachowanie ostrożności” i sugeruje, by mieszkańcy konkretnych rejonów Polski „zabezpieczyli rzeczy”, które mogą zostać „porwane przez wiatr”. Istnieje też prawdopodobieństwo przejściowych „przerw w dostawach prądu”.

RCB cały czas rozsyła SMS-y informujące o trudnej sytuacji. Możliwe, że z powiadomieniami o złej pogodzie zapoznała się już część właścicieli smartfonów czy telefonów komórkowych.

Ostrzeżenie pogodowe dotyczy 11 województw. Warto wiedzieć

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało listę 11 regionów.

Ostrzeżenie przed nawałnicą dot. woj.: warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego (tu tylko konkretne powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński, świecki, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek, włocławski), lubelskiego (powiaty: bialski, Biała Podlaska, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, parczewski, radzyński, świdnicki, włodawski, kraśnicki, opolski, puławski, rycki, łukowski), małopolskiego (powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, Nowy Sącz, olkuski, proszowicki, tarnowski, Tarnów, wielicki), podkarpackiego (powiaty: dębicki, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, mielecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, stalowowolski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski), pomorskiego (powiaty: Gdańsk, gdański, Gdynia, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, Sopot, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski) i śląskiego (powiaty: będziński, Częstochowa, częstochowski, Dąbrowa Górnicza, kłobucki, myszkowski, zawierciański).

Będą burze, wiatr i grad. A temperatura? Rekord dnia padł w Kozienicach

Jeśli chodzi o kwestie temperaturowe – obecnie – według danych, które zebrane zostały i opisane przez synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego – termometry w całej Polsce pokazują albo komfortowe, albo bardzo wysokie wartości. Z upałem zmagają się przede wszystkim mieszkańcy wschodniej części Polski (temp. na południu oscylują wokół 29 stopni Celsjusza lub sięgają nawet 31℃ – konkretnie na południu Mazowsza). Jeśli chodzi o zachodni obszar kraju, to jest tu znacznie chłodniej – od północy do południa temp. waha się w okolicach 19-21,5℃.

Dzisiaj najwyższą temperaturę odnotowano w Kozienicach (woj. mazowieckie) – 31℃. „Najzimniej” zaś, według IMGW, było w Jeleniej Górze i Kołobrzegu (kolejno woj. dolnośląskie i zachodniopomorskie). Termometry wskazały tam 19,4℃.

