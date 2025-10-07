Ma autyzm, dwa doktoraty i wielkie serce. Została Nauczycielką Roku 2025

Agnieszka Kopacz, nauczycielka języka polskiego i informatyki w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sopocie, została uhonorowana tytułem Nauczycielki Roku 2025. Oprócz imponującego dorobku naukowego ma też niezwykły dar docierania do młodych ludzi.

– Ona zmieniała nas na lepsze, rozumiała i dawała szanse na rozwój. Dla mnie jest kimś więcej niż tylko nauczycielką – mówi redakcji Gazety Wyborczej Jagoda, była uczennica Agnieszki Kopacz.

To już 23. edycja konkursu organizowanego przez tygodnik „Głos Nauczycielski” oraz Ministerstwo Edukacji. Jury, pod przewodnictwem profesora Stefana M. Kwiatkowskiego z Polskiej Akademii Nauk, jednogłośnie przyznało zwycięstwo sopockiej nauczycielce.

Z jedynek do sukcesu

Kopacz od dziewięciu lat uczy młodzież i ma na koncie wiele uczniowskich historii, które zaczynały się od porażek, a kończyły triumfem. – Ich sukcesy stały się moją nauczycielską radością – mówi.

Jej uczeń Michał, mimo dysleksji, został finalistą konkursu z języka polskiego. Oskar, który jeszcze niedawno miał same jedynki, napisał maturę z polskiego na 88 procent.

– Byłam trudnym dzieckiem, wymagającym uwagi (...). Chociaż mam autyzm, ADHD, jestem dyslektyczką, postrzegam to jako spektrum możliwości – mówi otwarcie.

Escape room z Mickiewiczem i sala z duszą

Agnieszka Kopacz to nie tylko nauczycielka, ale też badaczka i innowatorka. Obroniła dwa doktoraty z edukacji polonistycznej, prowadzi badania nad grywalizacją i escape roomami w nauczaniu. Jest egzaminatorką maturalną, autorką artykułów naukowych, prelegentką i koordynatorką licznych projektów edukacyjnych.

Wymyśliła między innymi „Dziadoween” – escape room inspirowany Dziadami Adama Mickiewicza. W swojej sali ustawia ławki w ósemki, by uczniowie mogli swobodnie dyskutować. Część mebli zdobyła z darowizn, ale nie brakuje tam też nowoczesnego sprzętu: tabletów, monitorów czy maszyny do bingo.

Uczy w klasach, w których połowa uczniów to osoby neuroróżnorodne – z dysleksją, ADHD lub w spektrum autyzmu. – Chciałabym wszystkim osobom neuroróżnorodnym, a szczególnie moim uczniom, powiedzieć, że dadzą radę – podkreśla.

Nauczycielka, która daje przykład

Wraz z nią wyróżniono również innych pedagogów: Anetę Kołton-Janigę z Sosnowca oraz Mateusza Grubę z Szemuda. Wśród nominowanych znaleźli się też między innymi Robert Baca, Janusz Harpula, Alicja Kuziemska-Machowska, Renata Michalczuk czy Ewa Wawoczny.

Po raz piąty przyznano też nagrodę Nauczyciel Jutr@, którą zdobyła Anna Bakker ze Szkoły Podstawowej w Leśniewie. Łączy edukację emocjonalną z cyfrową i uczy dzieci, jak rozpoznawać emocje i radzić sobie ze stresem.

