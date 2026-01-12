Zima paraliżuje pracę polskich szkół? Te placówki zawieszają zajęcia

W Polsce od kilku tygodni utrzymuje się zimowa aura. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej regularnie wydaje ostrzeżenia, a w najbliższych dniach alerty będą obowiązywały ze względu na prognozowane silny mróz (nocami temperatury mogą spaść nawet do -18 stopni Celsjusza), a także intensywne opady śniegu (przyrost pokrywy śnieżnej na południu Polski może wynieść 10-20 cm). Mogą wystąpić także zawieje i zamiecie śnieżne.

Atak zimy w Polsce. Te szkoły odwołują zajęcia

Ze względu na trudne warunki pogodowe w kraju władze niektórych szkół na Pomorzu zdecydowały się zawiesić zajęcia dydaktyczne w przedszkolach i szkołach w poniedziałek 12 stycznia. Komunikat w tej sprawie wydał m.in. burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego.

„Na podstawie art. 125a ust. 1 pkt 4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2025 r. poz. 1043), w związku z zagrożeniem meteorologicznym oraz kryzysowymi sytuacjami występującymi na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański, a mogącymi zagrażać zdrowiu i życiu, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zawiesza w dniu 12 stycznia 2026 roku zajęcia dydaktyczne dla szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Gdański” – czytamy we wpisie na Facebooku. Jak przekazano, w placówkach oświatowych będą realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Jednocześnie zaznaczano, że 12 stycznia dowozy szkolne nie będą wykonywane.

Jak podaje Radio Gdańsk, do szkół nie pójdą również uczniowie z Gniewu, gmin Główczyce, Potęgowo i Redzikowo, ale też z gminy wiejskiej Tczew, Morzeszczyna i Pelplina. Niektóre placówki zdecydowały o zorganizowaniu zastępczej opieki, ale zawiesiły dowóz uczniów. Najnowszych informacji, jeśli chodzi o sposób organizacji pracy szkół w kolejnych dniach, należy szukać na oficjalnych stronach internetowych konkretnych placówek.

