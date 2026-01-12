Takie będą ferie zimowe w Polsce. Meteorolodzy odkrywają karty

Ferie zimowe w roku szkolnym 2025/2026 r. odbędą się z podziałem na trzy – a nie jak to było dotychczas – cztery tury. Pierwsza z nich rozpoczyna się już 19 stycznia. Dlatego też zarówno uczniowie, jak i ich rodzice chętnie sprawdzają prognozy pogody, aby zorientować się, czy zimowa aura wciąż będzie dominowała w Polsce.

Prognoza na ferie zimowe 2026. Synoptyk odkrywa karty

Na to pytanie – przynajmniej w pewnej części – odpowiada 16-dniowa prognoza, którą przygotował Tomasz Wasilewski, synoptyk tvnmeteo.pl. W najbliższych dniach do centrum Europy spróbuje wedrzeć się ocieplenie, ale napotka przeciwnika z Arktyki, którym będą lodowate masy powietrza.

„Impet, z którym atlantyckie ciepło jest pchane przez niż z zachodu na wschód, będzie słabnąć bliżej centrum Europy. Tu nadal znajduje się zimna masa powietrza, kierowana w te strony kontynentu przez dwa ośrodki ciśnienia: niż znajdujący się nad zachodnią Rosją i wyż będący na północy tego kraju” – czytamy w analizie eksperta. Te zależności sprawiają, że będą zauważalne ogromne – bo nawet kilkunastostopniowe – różnice temperatury między wschodnią a zachodnią częścią Polski.

Ocieplenie i kolejna fala mrozu. Nowa prognoza dla Polski

Przez kilka najbliższych dni na wschodzie Polski temperatura będzie wciąż wynosiła -10/-8 stopni Celsjusza, a w zachodniej części kraju zacznie się odwilż i można spodziewać się ok 3-4 stopni. Jak wynika z prognozy Tomasz Wasilewskiego, w czasie następnego weekendu (17-18 stycznia) i w kolejnym tygodniu mróz złagodnieje także na wschodzie kraju, gdzie będzie ok. -4/-3 stopnie. Na zachodzie wartości na termometrach będą wynosić ok. 2-4 stopni.

Pod koniec stycznia należy spodziewać się kolejnej fali ochłodzenia w Polsce. Temperatury spadną do -7/-5 stopni Celsjusza.

Kiedy ferie zimowe 2026? MEN podało terminy

Ferie zimowe w 2026 r. odbędą się w Polsce z podziałem na trzy tury:

19 stycznia – 1 lutego 2026: województwa mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie;

2 lutego – 15 lutego 2026: województwa dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie;

16 lutego – 1 marca 2026: województwa podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

