Nowe przepisy weszły w życie. Dotyczą letnich wypoczynków

Od 6 czerwca tego roku weszły nowe, ważne zmiany w przepisach – co zawdzięczamy ministerstwu zdrowia. Mają one na celu chronić zdrowie i życie młodych ludzi, którzy uczestniczyć będą w półkoloniach czy biwakach.

Zgodnie z rozporządzeniem resortu, na czele którego stoi Jolanta Sobierańska-Grenda, wypoczynek nad wodą od teraz ma być znacznie bezpieczniejszy. A to nie koniec – poniżej znajdują się informacje, z którymi zapoznać powinni się m.in. wychowawcy kolonijni.

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Zacznijmy od wyjazdów nad kąpieliska. Od teraz uczestnicy takich wypoczynków mogą pływać czy bawić się w wodzie jedynie pod okiem ratownika i wychowawcy. Organizatorzy powinni zapoznać się też z regulaminem danego miejsca (jak również o jego zapisach poinformować podopiecznych), z którego dzieci lub młodzież korzystać mogą jedynie we wskazanych tam godzinach. Jeśli te nie zostały ustalone, można robić to dopóty, dopóki trwa dzień (wieczorem i w nocy kąpiele są bezwzględnie zakazane).

Co jeszcze dobrze wiedzieć? Ci, którzy chcą dorobić, pełniąc funkcję wychowawców kolonijnych, muszą stawić się do ośrodka szkoleniowego na praktyczną część kursu. Nie ma mowy o uczestnictwie w zajęciach w trybie zdalnym.

Od teraz obowiązują nowe karty kwalifikacyjne

Warto zaznaczyć, że od teraz dzieci, które chcą pojechać na kolonię, muszą szczegółowo wypełnić z rodzicami nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. Została ona rozszerzona tak, by wychowawcy wiedzieli o młodych jak najwięcej – na wszelki wypadek. Dzięki temu zarówno oni, jak i kierownik wypoczynku, będą w stanie możliwie jak najlepiej zareagować m.in. w sytuacji kryzysowej. Stąd też wypisuje się tam przyjmowane przez młodego uczestnika biwaku leki, a także informuje o alergiach czy chorobach.

Należy jednak zaznaczyć, że stare karty, które trafiły już do organizatorów, pozostają ważne. Zgłaszający się na wypoczynki od ubiegłej soboty muszą już natomiast wypełniać nowe wersje dokumentów.

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