CKE podała wyniki egzaminu ósmoklasisty. Jedna rzecz zwraca uwagę

Uczniowie VIII klas szkół podstawowych podeszli do egzaminu w terminie głównym od 11 do 13 maja. Były to testy pisemne z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Wówczas do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło około 386 750 spośród 398 916 uczniów. Osoby, które nie mogły zdawać go w tym terminie, zrobiły to 8, 9 i 10 czerwca br. Część osób była też zwolniona z udziału w egzaminie.

Wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) wynika, że z zadań dotyczących języka polskiego uczniowie uzyskali średnio 65 proc. punktów możliwych do otrzymania. Z kolei z egzaminu z matematyki 55 proc. Uczniowie musieli też napisać test z języka obcego nowożytnego – najwięcej osób wybrało język angielski – uzyskali z niego średnio 73 proc. punktów. Nieco mniej, bo 59 proc. otrzymali z niemieckiego, a także 75 proc. z rosyjskiego, 76 proc. z francuskiego, 77 proc. z hiszpańskiego i 65 proc. z włoskiego.

Co ciekawe, wyniki wykazały, że uczniowie otrzymali znacznie lepsze wyniki z języka z angielskiego niż z polskiego. Więcej punktów przyznano też z innych języków obcych. CKE podkreśliła również, że w zestawieniu wyników uczniów nie uwzględniono testów przeprowadzonych w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Z czym uczniowie poradzili sobie najlepiej?

Komicja poinformowała także, że podczas egzaminu z języka polskiego uczniowie dobrze sobie poradzili z zadaniem, które sprawdzało ich umiejętność odczytywania tekstów ikonicznych (zdjęć), a także znajomość jednej z lektur obowiązkowych.

Z kolei test z matematyki wykazał, że nastolatkowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem, w którym sprawdzano umiejętność wykonywania działań na potęgach. Osoby, które podeszły do egzaminu z języka angielskiego otrzymały najlepszy średni wynik z zadania, które sprawdzało znajomość funkcji językowych.

Trudności sprawiło uczniom natomiast „zadanie z zakresu kształcenia językowego, które sprawdzało umiejętność rozpoznawania podmiotu i przydawki w zdaniu pojedynczym” – przekazali eksperci, nawiązując do egzaminu z języka polskiego.

W teście z matematyki najtrudniejsze okazało się „zadanie otwarte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności myślenia abstrakcyjnego, sprawdzało umiejętność łączenia wiedzy z różnych działów matematyki – algebry i geometrii przestrzennej” – czytamy w komunikacie.

Uczniowie też trudniej radzili sobie z zadaniem otwartym na teście z angielskiego, które sprawdzało znajomość środków językowych.

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