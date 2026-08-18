Zmasowany atak na Moskwę. Kilka lotnisk sparaliżowanych

Gubernator obwodu moskiewskiego poinformował w mediach społecznościowych, że „w nocy i rano udało się zestrzelić ponad 150 dronów w związku zakrojonym na szeroką skalę atakiem” ze strony Ukrainy. Andriej Worobiow wspomniał o poszkodowanych. Ranna przez odłamki została 10-letnia dziewczynka oraz inne kobieta. Pomocy potrzebował też 27-letni mężczyzna. Wszyscy trafili pod opiekę lekarzy.

Zakrojony na szeroką skalę atak dronów z Ukrainy na obwód moskiewski. Gubernator o stratach

Szef regionu wymieniał skutki ataku z różnych lokalizacji. Zostały uszkodzone trzy domy, budynki urzędu stanu cywilnego, sklep, okna budynku mieszkalnego, samochód oraz stacja transformatorowa. Doszło również do pożarów jednego budynku, pensjonatu, pawilonu handlowego oraz rusztowań budowlanych i materiałów izolacyjnych na terenie powstającego kompleksu mieszkaniowego.

Zapalił się także dach budynku wielorodzinnego, ale jego mieszkańców ewakuowano. Nikt z nich nie ucierpiał. Spłonął też kolejny dom. „Trwa odpieranie ataku dronów. Wszystkie służby ratownicze i operacyjne działają w trybie wzmożonym. O nowych informacjach będziemy informować na bieżąco” – zapewnił Worobiow. Dron uderzył też w magazyn Wildberries, ale pożar opanowano. Według wstępnych danych tutaj nie ma poszkodowanych.

Ukraińskie drony zaatakowały obwód moskiewski. Ucierpiał magazyn Wildberries

Szczegóły podał oficjalny kanał biura prasowego Wildberries, który zaznaczył, że „w wyniku ataku na obwód moskiewski kompleks logistyczny firmy w tym regionie doznał niewielkich uszkodzeń”. Podkreślono, że „odłamki uderzyły w ścianę budynku, ale skutki zdarzenia zostały szybko usunięte”. „Na terenie obiektu z wyprzedzeniem przeprowadzono ewakuację, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Towary nie uległy uszkodzeniu” – podsumowano.

Federalna Agencja Transportu Lotniczego (Rosawiacja) poinformowała z kolei, że zniesiono ograniczenia dotyczące przyjmowania i odlotów na moskiewskich lotniskach Domodiedowo, Wnukowo, Żukowskij i Szeremietiewo. Ograniczenia w pierwszych trzech przypadkach wprowadzono o godzinie 1:23, a w ostatnim o 5:53. Powodem były względy bezpieczeństwa.

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