Poważne kłopoty Trumpa. Tak źle nie było od 2017 roku

Sposób sprawowania urzędu przez Donalda Trumpa aprobuje obecnie 33 proc. Amerykanów, natomiast 64 proc. ocenia go negatywnie – wynika z sondażu Reuters/Ipsos. Poparcie dla prezydenta spadło o dwa punkty procentowe w porównaniu z wcześniejszym badaniem przeprowadzonym w sierpniu.

To najgorszy wynik Trumpa podczas jego drugiej kadencji. Jednocześnie wyrównał on najniższy rezultat z pierwszej prezydentury, odnotowany w grudniu 2017 roku. Na początku obecnej kadencji działania Trumpa popierała blisko połowa badanych.

Wojna z Iranem ciąży Trumpowi

Jednym z najpoważniejszych problemów prezydenta jest przedłużający się konflikt z Iranem. Trump początkowo zapowiadał, że działania wojenne potrwają tygodnie. Obecnie aż 80 proc. ankietowanych uważa jednak, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych będzie długotrwałe. Jedynie 16 proc. spodziewa się zakończenia konfliktu w ciągu kilku tygodni.

Tylko co piąty Amerykanin uznaje dotychczasowe działania wojenne za warte poniesionych kosztów. Nawet wśród republikanów przekonanych o ich zasadności jest około połowy badanych.

Konflikt wpłynął również na światowy handel ropą i doprowadził do wzrostu cen paliw. To szczególnie dotkliwe dla Trumpa, który w kampanii obiecywał ograniczenie inflacji oraz unikanie długotrwałych wojen.

Demokraci z przewagą w sprawach gospodarki

Republikanie tracą także swoje dotychczasowe atuty w polityce krajowej. W kwestiach gospodarczych 38 proc. Amerykanów bardziej ufa demokratom, a 35 proc. republikanom. Reuters zwraca uwagę, że to pierwsza przewaga Partii Demokratycznej w tej dziedzinie od około dekady w badaniach tej agencji.

Topnieje również przewaga republikanów w polityce migracyjnej. Obecnie ufa im w tej sprawie 40 proc. respondentów, a demokratom 38 proc. W styczniu 2025 roku różnica na korzyść partii Trumpa wynosiła jeszcze 26 punktów procentowych.

Poważne ostrzeżenie przed wyborami

Wyniki badania są niepokojącym sygnałem dla republikanów przed zaplanowanymi na 3 listopada wyborami do Kongresu. Partia Trumpa ma niewielką większość w Izbie Reprezentantów, a demokraci liczą również na przejęcie kontroli nad Senatem.

Sondaż Reuters/Ipsos przeprowadzono przez internet wśród 1166 dorosłych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Margines błędu wynosi około trzech punktów procentowych.

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