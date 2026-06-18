Polska szkoła oczekuje od dzieci rzeczy niemożliwych. „Taki uczeń nie istnieje”

Jakiego ucznia kształci polska szkoła? Właśnie – kształci, a nie tylko naucza. Bardzo, ale to bardzo liczne dokumenty szkolne, z podziałem na klasy, typy szkół, przedmioty, ba, przedmioty „w rozszerzonym wymiarze godzin” i nierozszerzonym budują wizję ucznia/uczennicy na miarę wielkich, biurokratycznych marzeń ekspertów od oświaty. Podejrzewam, że nie mają oni chyba własnych dzieci albo że kupili je na chińskim portalu zakupów i złożyli zgodnie z instrukcją. Takie prawdziwe dzieci niemal nigdy nie przypominają tych z instrukcji. Ani tej baśniowej, dołączanej do zakupu z Internetu. Ani tej oficjalnej, zgodnej z dyrektywami narodowej edukacji…

Jaki ma być polski uczeń?