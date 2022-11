Czy kiedykolwiek korzystałeś z nowoczesnych technologii w trakcie nauki?

Z naszej ankiety wynika, że nowoczesne technologie w nauczaniu nadal należą do rzadkości. Najczęściej internauci mają kontakt z nagraniami audio i wideo, materiałami w wersji elektronicznej np. na płycie DVD i z wirtualnym dostępem do bibliotek. Kursy eksternistyczne, edu SAT, a także pełny program studiów w trybie e-learningowym i blended learning, czyli metoda łącząca nauczanie w trybie tradycyjnym, stacjonarnym z nauczaniem przez Internet spotykane są niezwykle rzadko.