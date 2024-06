Polityczna rewolucja w Belgii. Premier podał się do dymisji

W niedzielę 9 czerwca Belgowie wybierali nie tylko posłów do Parlamentu Europejskiego. Tego samego dnia zorganizowano wybory federalne oraz regionalne. Według nieoficjalnych doniesień flamandzka prawicowa partia Nowy Sojusz Flamandzki (N-VA) prawdopodobnie pozostanie największym ugrupowaniem w belgijskim parlamencie. Na ugrupowanie zagłosowało 25 proc. wyborców.

Powodów do radości nie ma natomiast Alexander De Croo. Jego liberalna formacja zanotowała spory spadek poparcia. – To dla nas niezwykle trudny wieczór. Przegraliśmy te wybory – przyznał premier. Polityk podkreślił, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za tę porażkę i w związku z tym poda się do dymisji.

Dobry wynik odnotowała natomiast skrajnie prawicowa Vlaams Belang (Flamandzki Interes), którą poparło 22 proc. wyborców. Warto zaznaczyć, że N-VA i Vlaams Belang nie są częścią obecnej siedmiopartyjnej koalicji rządzącej.

Wybory do PE we Francji. Emmanuel Macron rozwiązał parlament

Nie tylko Belgię czekają spore zmiany. Według sondażowych wyników głosowania we Francji zdecydowanie zwyciężyło Zjednoczenie Narodowe. Na formację Marine Le Pen zagłosowało 31,5 proc. wyborców. Na drugim miejscu, ale ze sporą stratą, uplasowała się partia Renesans. Ugrupowanie Emmanuela Macrona poparło 15,2 proc. uprawnionych do głosowania. Podium zamknęli socjaliści z wynikiem 14 proc.

Prognozowane wyniki głosowania we Francji nie są zaskoczeniem, ponieważ wszystkie przedwyborcze sondaże wskazywały na zwycięstwo formacji Marine Le Pen.

W związku z wynikami wyborów do PE Emmanuel Macron ogłosił rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego i rozpisanie przedterminowych wyborów. Przywódca przyznał, że wynik głosowania jest sporym rozczarowaniem. W specjalnym orędziu do narodu polityk ogłosił, że pierwsza tura wyborów do niższej izby parlamentu odbędzie się 30 czerwca. Druga tura zostanie przeprowadzona 7 lipca.

