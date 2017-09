Facebook startuje z nową funkcją. Netflix i Youtube stracą palmę pierwszeństwa?

Dzięki nowej usłudze Facebook Watch użytkownicy najpopularniejszego portalu społecznościowego na świecie będą mogli oglądać filmy i seriale na podobnych zasadach, jakie oferowały do tej pory inne wiodące platformy streamingowe. Według branżowych doniesień, firma Marka Zuckerberga rozwój nowej funkcji stawia obecnie na pierwszym miejscu. Oznacza to otwartą wojnę z takimi portalami jak Youtube czy Netflix. Jest także sygnałem ogólnego kierunku, w jakim podążać będzie korporacja Zuckerberga – do zamknięcia w ramach swojego portalu niemal wszystkich dziedzin internetowej aktywności.

Facebook zamierza na poważnie zawalczyć o ponad 2 miliardy swoich użytkowników i przekonać ich do nowej, wygodnej opcji. Prace nad własnymi serialami korporacji już trwają. Na portalu premierę swojego nowego utworu miał już m.in. zespół U2. Wcześniej Facebook z powodzeniem wprowadził relacje na żywo z bezpłatnych wydarzeń sportowych, taki jak np. turnieje gier komputerowych. Teraz zamierza jeszcze wykupić prawa do pokazywania tradycyjnych sportów na swoim portalu.

Usługa dostępna jest jak dotąd jedynie w Stanach Zjednoczonych. W przyszłości ma być rozszerzana na resztę świata. Będziemy informować, kiedy tylko pojawią się doniesienia o starcie opcji Facebook Watch w Polsce.