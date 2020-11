NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Raport z poniedziałku 2 listopada

10:32 Łączna liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 395 480, a przypadków śmiertelnych - do 5 875. 10:32 W ciągu ostatniej doby w Polsce z powodu COVID-19 zmarło 7 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 85 osób. 10:31 MZ: W ciągu ostatniej doby potwierdzono 15 578 zakażeń koronawirusem w Polsce. 10:25 Ministerstwo Zdrowia wystąpiło do Prokuratorii Generalnej o wszczęcie postępowania ws. zaległych płatności za respiratory - poinformował rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. 10:18 W porównaniu do wczoraj liczba zajętych łóżek wzrosła o 796, a respiratorów – o 82.



Koronawirus. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia. Zostało tylko 25 proc. wolnych respiratorów 10:01 Zajęte są 1 453 respiratory spośród 1 916 dostępnych - podało w poniedziałek 2 listopada Ministerstwo Zdrowia.



twitter.com 09:42 Co może się stać, jeśli staniemy w obliczu „twindemii” – zderzenia pandemii COVID-19 i szczególnie ciężkiej grypy sezonowej? Eksperci nie kryją obaw i apelują o przestrzeganie obostrzeń. Dobra wiadomość jest taka, że większość kroków, które podejmujemy, by zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem, chroni nas też przed wirusem grypy.



FAQ. Jak chronić się przed grypą podczas pandemii COVID-19? 09:25 W Hiszpanii w niedzielę odbył się strajk pracowników branży pogrzebowej. Przy okazji Wszystkich Świętych ich związki zawodowe chciały zwrócić uwagę na trudną sytuację w związku z dużą liczbą zgonów osób zakażonych COVID-19. 08:50 Pacjenci czekający nawet po 7-8 dni na testy na koronawirusa i zatory w laboratoriach - to polska codzienność. "Dziennik Gazeta Prawna" alarmuje: "Laboratoria doszły do ściany. Więcej testów nie przerobią" 08:35 Senator PiS Stanisław Karczewski opisał swoje refleksje po dyżurze w szpitalu. Twierdzi, że protesty ws. wyroku TK dotyczącego aborcji spowodują wzrost zakażeń koronawirusem.



Karczewski pyta o protesty. Napisał o „wyroku śmierci” 08:16 Decyzja rządu o zamknięciu cmentarzy zaskoczyła nawet świetnie poinformowanych polityków Zjednoczonej Prawicy - piszą Eliza Olczyk i Joanna Miziołek. Co to oznacza?



premium.wprost.pl 08:13 - W niektórych województwach sytuacja z respiratorami jest już bardzo trudna - mówi w Radiu Zet rzecznik rządu Piotr Mueller. Dodaje, że obecnie wykorzystywane są respiratory "spoza limitu, który jest oficjalnie wskazywany". 07:45 – Jedno jest pewne: nie planujemy znaczących obostrzeń gospodarczych. Jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe rozwiązania, to mogą one dotyczyć tylko handlu – mówi w rozmowie z Money.pl wicepremier Jarosław Gowin. 07:31 W ciągu ostatnich 24 godzin w Brazylii zarejestrowano 10 100 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 190 kolejnych zgonów - poinformowało w niedzielę wieczorem czasu miejscowego brazylijskie ministerstwo zdrowia. 07:05 Jeżeli zakażeń będzie więcej, to posuwamy się do granic wytrzymałości systemu opieki medycznej - ocenił w niedzielę członek Rządowej Rady Medycznej ds. Epidemiologicznych prof. Andrzej Horban. Przyznał, że przekroczenie granicy 30 tys. zachorowań dziennie może wymusić wprowadzenie pełnego lockdownu. 06:46 W niedzielę wieczorem zajęte były wszystkie respiratory dla pacjentów z COVID-19 w województwie podlaskim - wynika z danych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.



Na Podlasiu nie ma już żadnego wolnego respiratora. A pacjentów przybywa 06:33 Książę William w kwietniu chorował na COVID-19 - informuje nieoficjalnie BBC. Jako pierwszy o chorobie księcia poinformował tabloid "The Sun", a brytyjska telewizja potwierdziła to u informatorów w Pałacu Kensington.



Książę Cambridge zachorował w tym samym czasie, gdy zakażenie koronawirusem wykryto u jego ojca. Media relacjonują, że o chorobie Williama nie informowano jednak publicznie, by nie "straszyć narodu". 06:28 Epidemia wymyka się nam, o ile już się nie wymknęła, spod kontroli – ocenił dr hab. Jarosław Drobnik, naczelny epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Jego zdaniem trzeba wzmocnić system testowania pacjentów i skuteczniej egzekwować nakazy.



Ekspert: Epidemia wymyka nam się spod kontroli 06:10 Liczba zakażeń koronawirusem w Europie przekroczyła 10 milionów - podaje agencja Reutera. W Polsce do niedzieli wykrytych zostało blisko 380 tys. zakażeń SARS-CoV-2

Wielka Brytania. Boris Johnson ogłosił drugi lockdown. Potrwa do 2 grudnia