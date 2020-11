NA ŻYWO. Koronawirus w Polsce i na świecie. Najważniejsze wydarzenia

10:14 Oto szczegóły raportu MZ i porównanie z danymi za poprzedni dzień:



Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia. Ile jest wolnych respiratorów? 10:01 Oto najnowsze dane MZ:

twitter.com 09:50 Za kilkanaście minut Ministerstwo Zdrowia opublikuje raport dotyczący wolnych i zajętych respiratorów. Liczba zajętego sprzętu rośnie w ostatnich tygodniach w zastraszającym tempie. 09:37 Nie chodzi tylko o koronawirusy. Duże dawki witaminy C nie chronią też przed innymi zakażeniami. Dotyczy to wszystkich zakażeń powodowanych przez wirusy układu oddechowego, takich jak grypa czy wywołujące przeziębienie rinowirusy - dodaje ekspert. 09:20 - To nieprawda, że kobiety w ciąży nie powinny używać maseczek, bo to grozi niedotlenieniem płodu. Mitem jest też to, że duże dawki witaminy C zapobiegają COVID-19 – przekonuje dr hab. Tomasz Dzieciątkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 09:00 Istnieje siedem różnych „form” choroby COVID-19 o łagodnym przebiegu. Jednak nawet one pozostawiają po sobie istotne zmiany w układzie odpornościowym, utrzymujące się nawet po 10 tygodniach - informują naukowcy austriaccy.



Wnioski z badań opublikowano na łamach czasopisma „Allergy”.



Koronawirus. Poznano siedem form COVID-9 o łagodnym przebiegu 08:40 Pandemia uderzyła w osoby, które zmagają się z nowotworami. Część oddziałów, na których leczyli się pacjenci, zamieniono na covidowe. Chorzy czują się pozostawieni sami sobie - wynika z reportażu Uwagi! TVN.

- Nie bardzo wiem, co robić. Nikt mi nie powiedział, żebym się zabezpieczyła i poprosiła na przykład o kserokopię szpitalnej dokumentacji, bo może zaistnieć taka sytuacja, że będą musiała szukać pomocy gdzieś indziej - mówi jedna z pacjentek. 08:18 W obecnej sytuacji epidemicznej najważniejsze, aby jak najwięcej ludzi pozostało w domu – uważa wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska. Jej zdaniem na efekty wprowadzonych obostrzeń trzeba poczekać około dwóch tygodni. 08:00 Japonia:liczbę zakażeń zahamowała dobrowolna izolacja. Dane pochodzące ze smartfonów mieszkańców Tokio, dotyczące m.in. ich kontaktów z innymi pokazały, że bez nakazów, znacznie ograniczyli oni poruszanie się i kontakty z innymi. 07:40 Podobne informacje płyną także z laboratoriów. - Doszliśmy do granicy wydolności – zaalarmowała prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska.



Jak mówi, powodem są braki kadrowe.



Jednocześnie prezes Niewiadomska zaapelowała do ozdrowieńców o zgłaszanie się do regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa i oddawania cennego dla chorych na COVID-19 osocza. 07:20 Niepokojące wieści ze szpitali. Jak podaje portal.abczdrowie.pl, coraz dotkliwiej odczuwalne są skutki braku wystarczającej liczby medyków. Rząd gorączkowo szuka sposobu na załatanie kadrowej dziury - czytamy. 06:58 W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii zmarło 222 pacjentów zakażonych koronawirusem, a zainfekowało się ponad 20 tys. osób - wynika z sobotnich szacunków służb sanitarnych wspólnot autonomicznych tego kraju. 06:35 Wielkimi krokami zbliżamy się do narodowej kwarantanny - czyli twardego lockdownu. Jak zapowiadał premier, jeśli poziom przyrostu liczby nowych przypadków utrzyma się na poziomie, jaki obserwujemy w ostatnich dniach, w nadchodzącym tygodniu mogą zostać ogłoszone dodatkowe restrykcje. 06:15 "Pytacie mnie, kim są ci mityczni eksperci" - napisał premier na Facebooku. Podał przy tym nazwiska wszystkich osób, które doradzają mu w związku z pandemią.



Koronawirus w Polsce. Premier przedstawił swoich doradców

Od soboty 7 listopada obowiązują w naszym kraju nowe obostrzenia. W myśl tych zasad, zamknięte są obiekty kultury, znacząco jest również ograniczone funkcjonowanie galerii handlowych, a w sklepach obowiązują limity klientów.

Nowe zasady wprowadzono również w szkołach. Do klas 1-3 szkoły podstawowej powróciła nauka zdalna. Wcześniej naukę zdalną pobierali tylko uczniowie starszych klas podstawówki (4-8), uczniowie klas szkół średnich i studenci. Opieka w przedszkolach i żłobkach pozostaje bez zmian.

Koronawirus w Polsce. Dane z 7 listopada

Przypomnijmy, w sobotę 7 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o o 27 875 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Najwięcej, bo aż 4290 dotyczyło województwa śląskiego.

Z powodu COVID-19 zmarło 49 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 300 osób. Od początku epidemii potwierdzono już 521 640 zakażeń oraz 7636 zgonów z powodu COVID-19. Przypomnijmy, zgodnie z zapowiedziami rządzących, jeśli dobowy przyrost utrzyma się na poziomie 27-29 tys. przypadków dziennie, to wprowadzona zostanie narodowa kwarantanna.

Czytaj też:

Koronawirus w Polsce. Premier przedstawił swoich doradców