CBA chce wygaszenia mandatu prezydenta Radomia. Samorządowiec odpiera zarzuty

CBA poinformowało o skierowaniu do Rady Miasta Radomia wniosku o wygaszenie mandatu prezydenta Radosława Witkowskiego. Jako powód podano rzekome nieprzestrzeganie przez prezydenta przepisów ustawy antykorupcyjnej. Zgodnie z prawem, prezydenci miast podczas pełnienia swojej funkcji nie mogą być członkami komisji rewizyjnych, rad nadzorczych oraz zarządów spółek prawa handlowego. Od tej reguły są jednak wyjątki. Samorządowiec może pełnić funkcję w spółce, jeśli Skarb Państwa ma w niej ponad 50 proc. udziałów lub jego kandydatura zostanie zaproponowana przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Zdaniem CBA prezydent Radomia wbrew zakazowi zasiadał w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy.

„To także walka o to, czy dalej będziemy zmieniać Radom”

Do zarzutów odniósł się na swoim profilu na Facebooku prezydent Radomia Radosław Witkowski. Prezydent podkreślił, że został zgłoszony przez Gminę Miasta Radomia, która jest jednym z akcjonariuszy spółki. „W najbliższych tygodniach i miesiącach rozegra się walka o to, kto ma prawo decydować o mieście, w którym żyjemy. Czy decyzje podejmować będziecie Państwo - mieszkańcy Radomia - czy zapadać one będą ponad głowami wyborców w zakulisowych grach z użyciem służb specjalnych. To także walka o to, czy dalej będziemy zmieniać Radom, tak jak wybrali to Państwo w demokratycznych wyborach dwa lata temu, czy wrócimy do marazmu sprzed wyborów” – stwierdził samorządowiec.

Polityk przyznał, że faktycznie w styczniu 2015 roku został członkiem rady nadzorczej Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego (wcześniej Witkowski miał zasięgnąć opinii prawników), a informacja ta została umieszczona w jego oświadczeniu majątkowym. Prezydent Radomia przyznał, że po krytycznych opiniach mieszkańców doszedł do wniosku, że jego decyzja była niestosowna, w związku z tym trzy miesiące później zrezygnował z członkostwa w radzie nadzorczej oraz zwrócił wszystkie zarobione w spólce pieniądze.