Dzisiaj przesłuchanie Marcina P. przed komisją śledczą ds. Amber Gold [NA ŻYWO]

10:02

Marcin P. jest już w Sądzie Okręgowym w Warszawie. W sali znajdują się już również członkowie komisji śledczej ds. Amber Gold. Za chwilę powinno zacząć się przesłuchanie.

9:40

Zaczynamy relację z przesłuchania Marcina P., które ma rozpocząć się o godz. 10:00. – Założenie jest takie, że Marcin P. będzie odpowiadał na pytania, ale najpierw złoży oświadczenie. Nie ma linii obrony, bo występuje w charakterze świadka – powiedział w TVN24 Michał Komorowski, obrońca Marcina P.

Komisja śledcza ma zapytać byłego szefa Amber Gold Marcina P. przede wszystkim o okoliczności powstania spółki i kto stał za pomysłem utworzenia piramidy finansowej. Z kolei w czwartek 29 czerwca przed komisją ma stanąć żona Marcina P. - Katarzyna P. Od marca 2016 r. trwa proces małżeństwa przed gdańskim Sądem Okręgowym.

Przesłuchanie Michała Tuska

Syn przewodniczącego Rady Europejskiej na oficjalnej stronie internetowej komisji opisany został jako „były pracownik OLT Express Sp. z o.o.”, czyli linii lotniczych utworzonych przez Amber Gold w 2011 roku. Portal wyborcza.pl podkreśla jednak, że Michał Tusk nie był formalnie pracownikiem OLT Express, a jedynie wykonał dla tej firmy kilka zleceń jako pracownik gdańskiego lotniska. Mimo wszystko przesłuchanie Michała Tuska, które odbyło się 21 czerwca było dla komisji do sprawy Amber Gold jednym z kluczowych momentów.

Michał Tusk był pytany m.in. o to kiedy dokładnie wypowiedział umowę OLT Express, czy wiedział, iż Marcin P. i Jarosław Frankowski utrzymywali kontakt z władzami LOT, a także czy rozmawiał ze swoim ojcem o sprawie OLT. Wiele pytań dotyczyło sprawy „Józefa Bąka”. Michał Tusk tłumaczył, że używał skrzynki pocztowej o nazwie „Józef Bąk”, którą zarejestrował jeszcze w liceum w 2 klasie.

– Jestem tutaj tylko dlatego, że mam na nazwisko tak, a nie inaczej – stwierdził Tusk, na co od razu odpowiedziała mu Małgorzata Wassermann. – Znalazł się pan tutaj dlatego, bo próbujemy się zorientować, jak to jest możliwe, że ta firma urosła do takich rozmiarów i żadna instytucja w Polsce nie potrafiła tam wejść i sprawdzić, czym się zajmuje – wyjaśniła.

Nowa lista świadków

6 czerwca pojawiła się informacja o nowej grupie świadków, którzy mają zeznawać przed komisją śledczą ws. Amber Gold. 4 lipca ma zeznawać prokurator, która jako pierwsza zajmowała się sprawą Amber Gold. Z kolei 5 lipca przed komisją staną dwie osoby związane z zarządem linii lotniczej Jet Air – Zbigniew Młotkowski oraz Michał Swoboda. 18 lipca odbędzie się przesłuchanie Ireneusza Dylczyka byłego dyrektora marketingu w Jet Air oraz Mariusza Olecha, którego nazwisko padło w czasie przesłuchań przeprowadzonych do tej pory. 19 lipca zeznawać ma Andrzej Korytkowski, były prezes Finroyal.

Komisja ds. Amber Gold

Amber Gold, założone w 2009 roku w Gdańsku przez małżeństwo Marcina i Katarzynę P., doprowadziło ponad 11 tys. klientów spółki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości ok. 668 mln zł. Komisja śledcza ds. Amber Gold na zamkniętym posiedzeniu zdecydowała, że złoży dwa zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prokuratorów, którzy prowadzili sprawę Amber Gold.

Komisji śledczej, której pełna nazwa brzmi: Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold, przewodniczy Małgorzata Wassermann z PiS. Zastępcami są Marek Suski (PiS) i Tomasz Rzymkowski (Kukiz'15). Członkami komisji są także: Witold Zembaczyński (Nowoczesna), Joanna Kopcińska (PiS), Andżelika Możdżanowska (PSL), Stanisław Pięta (PiS), Jarosław Krajewski (PiS) i Krzysztof Brejza (PO).