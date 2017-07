Posłowie PiS dostali reprymendę. Poparli projekt ustawy, któremu kilka godzin wcześniej byli przeciwni

Kukiz'15 udostępnił pisma polityków Prawa i Sprawiedliwości skierowane do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, w których politycy poinformowali, że wycofują swoje poparcie dla poselskiego projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Kilka godzin później parlamentarzyści zmienili swoją decyzję i postanowili jednak poprzeć projekt. Pisma, które udostępnił ruchu Kukiz'15 zostały napisane przez posłankę Beatę Mateusiak-Pieluchę oraz Jerzego Wilka. Wcześniej o wycofaniu poparcia dla projektu mówił Jan Mosiński, który ostatecznie wzorem swoich kolegów zmienił zdanie.

Przeciwny projektowi ustawy był także poseł Łukasz Rzepecki. – Ta ustawa jest zła, antyludzka i antyobywatelska. Mówiliśmy w kampanii jasno, że nie podniesiemy podatków. Dlatego apeluje do moich kolegów: nie głosujmy za podniesieniem podatków. Ja będę za tym, by odrzucić projekt w pierwszym czytaniu – powiedział polityk PiS.

Paliwo plus

W środę 12 lipca Sejm zajmuje się projektem ustawy nazywanej potocznie„Paliwo plus”. Pomysł podniesienia opłaty paliwowej o 20 groszy zgłosił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Jego zdaniem, zyskane w ten sposób środki można skierować do Funduszu Dróg Samorządowych. Druga część trafiałaby do istniejącego Krajowego Funduszu Drogowego. Media wskazywały, iż realizacja scenariusza zaprezentowanego przez szefa resortu budownictwa i infrastruktury może doprowadzić do podniesienia cen o kilkadziesiąt groszy. Pomysł partii rządzącej wywołał ogromne kontrowersje. Opozycja twierdzi, że zapowiadana podwyżka to nowy podatek, który PiS nakłada na obywateli.