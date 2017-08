Polska przyjęła „około miliona” uchodźców z Ukrainy? Dane MSWiA mówią co innego

– Jeśli mowa o migracji i imigrantach, to Polska przyjęła około miliona uchodźców z Ukrainy. Milion osób, którym nikt nie chciał pomóc – mówiła podczas debaty w Parlamencie Europejskim premier Beata Szydło. Szefowa polskiego rządu nie sprecyzowała, w jakim okresie mieli do naszego kraju przyjechać wspomniani Ukraińcy. Wyjaśnień w tej sprawie domagali się posłowie Platformy Obywatelskiej. Na złożoną przez nich interpelację odpowiedział sekretarz stanu w MSWiA Jakub Skiba.

Z przytoczonych przez niego danych wynika, że w 2015 roku Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców rozpatrywał wnioski dotyczące 2305 obywateli Ukrainy ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce. W 2016 roku liczba osób starających się o ochronę wyniosła 1306 osób, a w pierwszym półroczu 2017 roku (stan na 6 lipca) złożone wnioski obejmowały 415 osób. Na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w 2015 roku ochronę uzupełniającą otrzymało 6 obywateli Ukrainy, w stosunku do 764 osób postępowania zakończyły się umorzeniem, a 1775 cudzoziemców otrzymało decyzje negatywne.

W 2016 roku Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców przyznał status uchodźcy 16 obywatelom Ukrainy, 51 osób zostało objętych ochroną uzupełniającą, w 434 przypadkach umorzono postępowanie, a 696 cudzoziemcom odmówiono udzielenia ochrony. Z kolei w pierwszej połowie 2017 roku (stan na 6 lipca) na podstawie decyzji wydanych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców status uchodźcy uzyskało 47 obywateli Ukrainy, ochroną uzupełniającą objętych zostało 115 osób, umorzono postępowania dotyczące 129 osób, a w 205 przypadkach wydano decyzję negatywną.

Jakub Skiba podkreślił ponadto, że użyte sformułowanie »około miliona« wynika z występującego często w swobodnych wypowiedziach, potocznego rozumienia i zamiennego stosowania pojęć »uchodźca« i »migrant«. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że powyższe, potoczne rozumienie ww. pojęć jest charakterystyczne dla języka debaty publicznej w całej Europie i nie odnosi się tylko do przedstawicieli polskiej sceny politycznej.