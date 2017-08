Mazurek odpowiada na słowa Tuska. Pisze o obsesji i Kaczyńskim

Donald Tusk, były premier, obecnie przewodniczący Rady Europejskiej, był przesłuchiwany w czwartek 3 sierpnia w Prokuraturze Krajowej jako świadek w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy przeprowadzaniu sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Po zakończonym przesłuchaniu Tusk podczas spotkania z dziennikarzami powiedział m.in., że „zna Kaczyńskiego i jego obsesje dotyczące konspiracji i spisków”, a „dzisiaj poznał je bardzo dotkliwie”. – Traktujcie to jako przejaw obsesji, a nie analizy politycznej – mówił były premier.

W obronie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego stanęła rzecznik partii Beata Mazurek, która swoją odpowiedź na te słowa Tuska zamieściła na Twitterze. „Obsesję to ma Donald Tusk na tle Jarosława Kaczyńskiego. Wszyscy są równi wobec prawa, także Donald Tusk. Ile razy prokuratura go wezwie, tyle razy powinien się stawić i tyle!” – napisała na Twitterze rzeczniczka PiS.