Schetyna: Prosiłem prezydenta, żeby zwołał RBN ws. Macierewicza. Co odpowiedział Duda?

– Przekonywaliśmy prezydenta żeby te projekty były szeroko konsultowane, nie tylko z klubami parlamentarnymi, ale także ze środowiskami, środowiskiem sędziowskim. Ważne żebyśmy wspólnie mogli zbudować przekonanie, że chcemy i pracujemy nad usprawnieniem systemu sądowniczego w Polsce, że władza sądownicza po tych ustawach, projektach będzie lepsza niż ta dotychczas, bo przecież jesteśmy tu po to, żeby poprawiać praw – mówił Grzegorz Schetyna po spotkaniu.

– Rozmawialiśmy o procesie legislacyjnym w Sejmie, o aktywnościach komisji sprawiedliwości i praw człowieka, o roli przewodniczącego Piotrowicza. Bierzemy pod uwagę wariant, że proces legislacyjny czy projekty legislacyjne złożone przez prezydenta mogą ulec poważnej zmianie właśnie tutaj, dokonywanej przez parlamentarną większość, przez polityków PiS i przewodniczącego Piotrowicza – zaznaczył szef PO.

Schetyna poinformował, że zwrócił się do prezydenta z prośbą zwołanie posiedzeni RBN, która zajmie się "złą aktywnością i tym wszystkim, o czym dowiadujemy się w ostatnich tygodniach i miesiącach, szczególnie po wydaniu książki Tomasza PIątka odnośnie Antoniego Macierewicza". – Prosiłem prezydenta Dudę, żeby zwołał posiedzenie RBN, która zajmie się tą sprawą, żebyśmy mogli zwrócić się do premier Szydło i prezesa Kaczyńskiego oraz samego Macierewicza żeby w otwarty, bardzo jasny i precyzyjny sposób wyjaśnił oskarżenia, które znajdują się w tej książce, jak i pojawiają się w innych miejscach. To sprawa poważna i dotyczy naszego bezpieczeństwa – mówił Schetyna na briefingu. Pytany o to, co odpowiedział prezydent, stwierdził: „Powiedział, że ją poważnie rozważy” .

Spotkania z prezydentem

W piątek Kancelaria Prezydenta przekazała informację, że Andrzej Duda zaprosi na spotkanie przedstawicieli klubów parlamentarnych przed zakończeniem prac nad ustawami o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.

W czwartek Andrzej Dera, sekretarz stanu w kancelarii Andrzeja Dudy poinformował w Radiowej Jedynce, że prace nad ustawami dobiegają końca i jest to kwestia „krótkiego czasu”.

Przypomnijmy, w lipcu, w trakcie swojego orędzia tuż przed spotkaniem z prezesem KRS i I Prezes Sądu Najwyższego, prezydent Andrzej Duda poinformował, że zawetuje ustawę o Sądzie Najwyższym i ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Przyznał, że projekt ustawy nie był mu przedstawiony jako prezydentowi. Jak mówił, konsultował swoją decyzję z politykami, prawnikami, socjologami i filozofami. Przyznał, że najbardziej uderzyła go wypowiedź Zofii Romaszewskiej, która powiedziała mu: „Panie prezydencie, ja żyłam w państwie, w którym Prokurator Generalny miał niewiarygodnie mocną pozycję i nie chciałabym do takiego państwa wracać”. – Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie: nie ma u nas tradycji, żeby Prokurator Generalny mógł ingerować w pracę SN. Zgadzam się ze wszystkimi, którzy twierdzą, że tak być nie powinno i nie wolno do tego dopuścić – podkreślał Duda.