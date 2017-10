Afera po meczu barażowym w Gdańsku. Sponsor z zarzutami

Ustalono, że przed meczem branżowym pomiędzy klubami żużlowymi Zdunek Wybrzeże Gdańsk, a Get Well Toruń, który odbył się 8 października 2017 roku, jednemu z zawodników klubu z Gdańska została złożona obietnica udzielenia korzyści majątkowej oraz osobistej. W zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na przebieg i wynik meczu, miał on otrzymać 100 tysięcy złotych oraz kontrakt z klubem z Torunia.

Na polecenie prokuratora wczoraj (10 października 2017 roku) w godzinach wieczornych zatrzymana została jedna osoba. Jest to mężczyzna, który sponsorował klub żużlowy z Torunia.

Prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzut popełnienia przestępstwa korupcji sportowej (art. 46 ust. 2 Ustawy z 25 czerwca 2010 roku o sporcie). Jest ono zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego prokurator skierował do Sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.