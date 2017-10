Radość Patryka Jakiego. Hanna Gronkiewicz-Waltz przegrała ws. grzywien

Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, a zarazem przewodniczący komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie poinformował o decyzji sądu na Twitterze. Zamieścił też zdjęcie pisma urzędowego. Z dokumentu wynika, że komisja będzie mogła w dalszym ciągu nakładać grzywny finansowe dla Hanny Gronkiewicz-Waltz. „HGW musi płacić” – napisał poseł PiS na Twitterze.

Urząd Skarbowy zajął już ponad 12 tys. złotych z prywatnego konta prezydent Warszawy. Gronkiewicz-Waltz odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Złożyła również wniosek do NSA o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. Decyzję uzasadniała tym, że w Polsce są obecnie dwa organy do spraw reprywatyzacyjnych - komisja oraz prezydent miasta i w związku z tym nie ma możliwości, by prezydent był stroną w komisji. Na początku września komisja oddaliła wnioski Gronkiewicz-Waltz o uchylenie czterech grzywien - na łączną kwotę 12 tys. zł - za jej niestawiennictwa na wcześniejszych rozprawach.

