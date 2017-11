Trybunał Konstytucyjny zakaże aborcji? Parlamentarzyści skierowali wniosek

Wniosek złożył poseł Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości. W rozmowie z „Gościem Niedzielnym” parlamentarzysta podkreślał, że „przepis pozwalający na aborcję eugeniczną jest niezgodny z konstytucją i w związku z tym powinien zostać uchylony”. Poseł poinformował, że pod wnioskiem podpisali się parlamentarzyści PiS, Kukiz'15, kola Wolni i Solidarni oraz posłowie niezrzeszeni.

Z kolei w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” poseł Wróblewski przekonywał, że „mamy do czynienia z pewnego rodzaju zaniechaniem konstytucyjnym”. – Już w 1997 r. TK uznał za niekonstytucyjną aborcję ze względów społecznych. Przez 20 lat trwały dyskusje na temat dopuszczalności przerywania ciąży, ale z niezrozumiałych dla mnie powodów nikt nie skierował tej sprawy do Trybunału – tłumaczył.

Barbara Nowacka, która jest pełnomocniczką komitetu „Ratujmy Kobiety”, przekonuje, że PiS „szuka sposobu na to, by zaostrzyć przepisy aborcyjne”. – Obiecał to swoim wyborcom, biskupom, o. Tadeuszowi Rydzykowi, więc teraz stara się dotrzymać słowa. Ma całkowicie podległy Trybunał, więc nie mam złudzeń, że orzeknie tak, a nie inaczej – mówi w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

„Kompromis” aborcyjny

7 stycznia 1993 r. weszła w życie ustawa o planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży ograniczająca prawo do aborcji. Ustawodawcy uznali, że prawa tego nie mogą uzasadniać „względy społeczne”. Według owej ustawy, prawnie dopuszczalne jest przeprowadzenie zabiegu usunięcia ciąży przez lekarza w trzech przypadkach:

1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej,

2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,

3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego

W przypadku gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego prawo do aborcji przysługuje do dwunastego tygodnia ciąży. W dwóch pozostałych przypadkach – aż do osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety.