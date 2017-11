Duda o zmianach w konstytucji: Polska wieś powinna znaleźć się w preambule

Prezydent wziął udział w konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polskiej wsi” w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Spotkanie odbyło się w ramach kampanii „Wspólnie o Konstytucji”. Andrzej Duda przekonywał, że temat polskiej wsi powinien znaleźć się w preambule ustawy zasadniczej. Jego zdaniem, to jeden z poważnych braków, które występują w polskiej konstytucji.

– Nie mam wątpliwości, że także ze względu na historyczne zasługi polskiej wsi, chłopów te elementy powinny być jasno i wyraźnie w preambule do konstytucji wskazane – mówił prezydent. Zdaniem Dudy, konstytucja powinna uregulować kwestię emerytur rolniczych.

– To jest kwestia bezpieczeństwa żywnościowego kraju. To jest prawie połowa Polaków – wyjaśniał prezydent. Zdaniem Dudy, ustawa zasadnicza powinna odnosić się do „wielu kwestii ważnych dla polskiej rodziny mieszkającej na wsi”, tj. ochrona zdrowia.