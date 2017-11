Dostał wezwanie na policję. Przyjechał pijany, zaparkował przed komendą

W sobotę na posterunek policji w Łabuniach przybył 42-letni mieszkaniec gminy Komarów Osada. Mundurowi wezwali go, ponieważ miał złożyć wyjaśnienia w toczącym się postępowaniu w sprawie o wykroczenie. Mężczyzna zgłosił się zgodnie z datą i godziną wskazaną na wezwaniu. Jego zachowanie wzbudziło jednak w policjantach podejrzenie, że może być pijany. Nie pomylili się. Przeprowadzone badanie wykazało, że 42-latek miał w organizmie ponad promil alkoholu. W takim stanie nie można było go przesłuchać. Na tym sprawa zakończyłaby się, gdyby nie fakt, że mężczyzna przyjechał na policję samochodem marki Volkswagen, który zaparkował tuż przed budynkiem posterunku.

Nietrzeźwego 42-latka zatrzymano, zostały mu również zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami. W piątek usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego czynu korzystając z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Policjanci prowadzą w tej sprawie dalsze czynności, które pozwolą na wyjaśnienie szczegółów i okoliczności zdarzenia.