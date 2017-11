Interpelacja radnego PiS. Chodzi o „homoseksualną prostytucję” w parku

Radny Prawa i Sprawiedliwości Marek Borkowski zapowiedział złożenie do burmistrza dzielnicy Praga-Północ Tomasza Kucharskiego interpelacji w sprawie homoseksualnej prostytucji w stołecznym Parku Skaryszewskim. Samorządowiec twierdzi, że zgłosił się do niego jeden z mieszkańców, który jest zaniepokojony całą sytuacją. W tekście interpelacji możemy przeczytać, że wspomniany wcześniej mieszkaniec miał natrafić na spotkania o charakterze intymnym w części parku osłoniętej tujami w okolicy pomnika Edwarda Mandella House'a. Radny dodał, że mieszkaniec twierdzi, że w tym miejscu od lat spotykają się mężczyźni, a praktyki te mają miejsce bez względu na obecność innych ludzi, także dzieci. W związku z tym samorządowiec z PiS domaga się wyjaśnień, czy miejsce to jest pod nadzorem stosowanych służb.

Sprawa wywołała ożywioną dyskusję na forum mieszkańców Saskiej Kępy. „Temat przykry, ale sytuacja nie jest nowa. Cieszę się, że Pan Marek Borkowski oficjalnie zwrócił się do burmistrza w tej sprawie. Czekam z niecierpliwością na mądre decyzje rozwiązujące ten wstydliwy problem naszej dzielnicy” - napisał jeden z mieszkańców. „Czy w mieście naprawdę nie ma innych ważniejszych problemów do rozwiązania, że radni za nasze pieniądze zajmują się takimi bzdurami” - zapytał inny.