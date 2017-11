Archeolog amator w rękach policji. Zobaczcie, co wykopał

Galeria:

Kolekcja przedmiotów

35-letni mężczyzna zajmował się amatorskimi poszukiwaniami zabytkowych artefaktów, przy użyciu wykrywacza metalu. Policja wpadła na jego trop, po tym, gdy próbował sprzedać znalezione monety z okresu kultury przeworskiej.

Do najcenniejszych obiektów znalezionych przez mężczyznę zaliczyć można: rzymskie denary z I lub II stulecia n.e., monety z czasów piastowskich, denar koronacyjny Kazimierza Wielkiego, szelągi Jana Kazimierza (tzw. „boratynki” w wersji koronnej i litewskiej), denarki Kazimierza Jagiellończyka, ozdoby z epoki brązu oraz odważnik od wagi szalkowej typu arabskiego z przełomu X i XI wieku.

Poszukiwacz amator odpowie za kradzież dóbr o szczególnym znaczeniu dla kultury. Grozi mu za to do pięciu lat pozbawienia wolności. Policja przypomina, że samowolne wykopaliska uniemożliwiają profesjonalnym archeologom odtwarzanie historii. Od stycznia 2018 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie zabytków. W jej świetle, proceder nielegalnego wydobywania zabytków archeologicznych będzie stanowił przestępstwo i wiązał się z karą pozbawienia wolności do lat dwóch. Do tej pory, takie incydenty traktowano jako wykroczenie.