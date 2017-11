Będzie kolejne weto prezydenta? Sprzeczne doniesienia z Pałacu Prezydenckiego

Jak podaje „Fakt” powołując się na anonimowego współpracownika prezydenta, prezydent zawetuje swoje ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, jeśli wyjdą z parlamentu w takim kształcie, w jakim zostały zmienione podczas prac sejmowej komisji sprawiedliwości. Według osoby, z którą rozmawiali dziennikarze, prezydent zdaje sobie sprawę, iż poprawki PiS są forsowane przez Zbigniewa Ziobrę, a nie większość partii.

Do poprawek odniosła się również Zofia Romaszewska, z którą w lipcu Andrzej Duda konsultował się przed zawetowaniem ustaw PiS. – KRS jest okej – wbrew temu, co mówi nasza opozycja. Natomiast już w Sądzie Najwyższym jest fatalnie – powiedziała Romaszewska dziennikarzowi RMF FM. Nie chciała przesądzać tego, czy możemy spodziewać się kolejnego prezydenckiego weta, ponieważ najpierw chce porozmawiać z Andrzejem Dudą, który w tej chwili jest w Wietnamie. Romaszewska dodała, że tym razem prezydent może się z nią nie zgodzić. – Jeżeli ta ustawa tak będzie wyglądała, to on powiedział, że zawetuje. Tzn. moim zdaniem. Obawiam się, jednak, że może mnie nie posłuchać – stwierdziła Zofia Romaszewska.

Doniesieniom „Faktu” zaprzecza portal Wirtualna Polska, który również powołuje się na rozmowę z jednym ze współpracowników prezydenta. – Nie zapowiedział weta na tym etapie procesu legislacyjnego. Mówienie, że klamka zapadła i pałac kolejny raz odrzuci ustawy, rozmija się z prawdą – miał stwierdzić współpracownik Andrzeja Dudy, który podkreślił, że doniesienia Faktu to fake news i nadużycia. Według źródła portalu prezydent, który przebywa obecnie w Wietnamie, nie podjął jeszce żadnej decyzji. – Natomiast jeśli poprawki narusza najważniejsze zapisy ustaw, to weto faktycznie będzie brane pod uwagę – podkreślił.