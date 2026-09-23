Budżet KRS obcięto o ponad 7 mln zł. Nowe władze rady interweniują

Nowa Krajowa Rada Sądownictwa próbuje uzyskać dodatkowe pieniądze na tegoroczną działalność. Jak ustalił „Dziennik Gazeta Prawna”, przewodniczący KRS Dariusz Zawistowski skierował w tej sprawie do rządu już trzy pisma.

Problem wynika z cięć dokonanych podczas prac parlamentarnych nad ustawą budżetową. KRS wnioskowała początkowo o 34,4 mln zł, ale ostatecznie otrzymała 26,7 mln zł. Jej budżet zmniejszono więc o 7,7 mln zł, czyli o ponad 22 proc.

Decyzja zapadła jeszcze w okresie, gdy radzie przewodniczyła Dagmara Pawełczyk-Woicka. Po ukonstytuowaniu się nowej KRS starania o dodatkowe środki rozpoczął Dariusz Zawistowski.

Trzy pisma w sprawie budżetu KRS

Pierwszy wniosek został skierowany do rządu 16 czerwca, jeszcze podczas inauguracyjnego posiedzenia nowej rady. Zawistowski zwrócił się wówczas o zwiększenie planu finansowego na 2026 rok o 2 mln zł.

Minister finansów odmówił sześć dni później. Jednym z przywołanych powodów był brak rezerwy celowej, z której można byłoby przekazać pieniądze.

Kolejna prośba trafiła do rządu 17 lipca. Tym razem KRS wystąpiła o dodatkowe 1,9 mln zł i dokładniej przedstawiła planowane wydatki. Środki miały zostać przeznaczone m.in. na konkursy na stanowiska sędziowskie, działania zmierzające do przywrócenia członkostwa w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa oraz cele informatyczne.

Rada wskazywała również na potrzebę finansowania wynagrodzeń pracowników jej biura, w tym obsługi biura rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Jak przekazał DGP rzecznik KRS Jarosław Łuczaj, na pismo nie nadeszła odpowiedź. W tej sytuacji 15 września rada ponownie zwróciła się do rządu.

W 2027 roku KRS ma dostać więcej

Problemy finansowe KRS mogą okazać się przejściowe. W projekcie budżetu na 2027 rok dla rady zapisano 32,4 mln zł. To o 5,7 mln zł więcej niż kwota przyznana jej na obecny rok, choć nadal mniej od pierwotnych oczekiwań dotyczących budżetu na 2026 rok.

Sytuacja KRS wyraźnie różni się przy tym od położenia Trybunału Konstytucyjnego, dla którego w projekcie przyszłorocznego budżetu zapisano zero złotych.

Nowa rada przekonuje, że pomimo ograniczonych środków przyspieszyła rozpatrywanie spraw. W podsumowaniu pierwszych 100 dni działalności poinformowała o przyjęciu 143 uchwał w sprawach osobowych. Aż 81 z nich dotyczyło zgody na dalsze orzekanie przez sędziów, którzy osiągnęli wiek przejścia w stan spoczynku.

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