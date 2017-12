Kaczyński: 36 lat temu historia zatoczyła koło. Sprawiedliwość nie została wymierzona

– 36 lat temu historia zatoczyła koło. Polska została zniszczona po raz drugi – od takich słów Jarosław Kaczyński rozpoczął swoje wystąpienie podczas obchodów rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. – Polacy powiedzieli „nie” poprzez Solidarność, ruch, który dążył ku wolności i solidarności. Polacy pokazali, że do wolności i swoich praw są przywiązani. Polska walczyła i szła ku zwycięstwu. Społeczeństwo nie dało się rozbić - dodał.

Prezes PiS zauważył, że „zadane nam rany, nie są do końca wyleczone, a sprawiedliwość nie została wymierzona”. Podkreślił, że prawda musi kształtować świadomość naszego narodu. – Niech 13 grudnia będzie już zawsze datą, która będzie przypominała, że Polacy zawsze będą bronić swojej wolności, że Polska jest wolnym narodem – oznajmił prezes PiS.

Kaczyński przekonywał w Warszawie, że to, co dzisiaj dzieje się w naszym kraju, to atak na polską wolność, suwerenność. – Prowadzony tu, z Polski i wspierany z zewnątrz. To jest hańba dla tych, którzy robią to w Polsce i tych, którzy wspierają to z zewnątrz – wymieniał.