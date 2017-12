Prezydent o pracy Macierewicza: Mam sporo wątpliwości. Chciałbym żeby to wszystko funkcjonowało lepiej

Prezydent Andrzej Duda wyznał, iż ma wątpliwości, co do tego, „czy jest dobrze w armii”. – To jest trudna współpraca ponieważ w wielu punktach mam odmienne zdanie niż minister Macierewicz i ja to artykułuję. Minister też nie zawsze zgadza się ze mną – stwierdził.

Jak podkreślił, to na Antonim Macierewiczu spoczywa odpowiedzialność za bieżące prowadzenie spraw związanych z obroną narodową, bo "jest ministrem obrony i po prostu trzeba też ministra z tego rozliczać w jaki sposób jest realizowana modernizacja, są wydawane te pieniądze na polskie wojsko". – Mam na ten temat z jednej strony informacje, z drugiej w wielu punktach swoje zdanie i nie ukrywam że mam też wiele wątpliwości. Mam sporo wątpliwości. Chciałbym żeby to wszystko funkcjonowało lepiej – mówił.

Zwrócił uwagę m.in. na to, że minister obrony narodowej Antoni Macierewicz obiecał śmigłowce, a wciąż ich nie ma. – Mieliśmy mieć śmigłowce dla polskiej armii, nie mamy ich. Mieliśmy mieć je w zeszłym roku. Minister osobiście obiecywał w mediach że one będą. Nie ma ich. To takie elementy które mnie ogromnie martwią – zaznaczył. Jeżeli okaże się że modernizacja nie jest prowadzona sprawnie, to chociażby z tej przyczyny zmiana jakaś będzie potrzebna – dodał.

