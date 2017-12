Policjanci dostali drona za ponad 80 tys. zł. To maszyna to zadań specjalnych

Galeria:

Specjalistyczny dron dla lubuskiej policji za ponad 80 tys. zł

Wraz z zakupem drona przeszkolonych zostało łącznie 4 policjantów, którzy z zgodnie z Prawem Lotniczym przeszli odpowiednie procedury związane z uzyskaniem licencji uprawniającej do pilotowania bezzałogowego statku powietrznego. W środę 20 grudnia w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Marszałek Województwa Lubuskiego-Elżbieta Polak przekazała urządzenie na ręce I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Krzysztofa Sidorowicza.

Profesjonalny dron będzie odtąd wykorzystywany do wsparcia działań operacyjno – rozpoznawczych i poszukiwawczo – ratowniczych. Wiąże się to z odnajdywaniem osób zaginionych, dokładną lustracją terenu, służbą przy zabezpieczeniach licznych imprez masowych, regulacją ruchu drogowego czy wykorzystaniem do rejestracji działań policyjnych.

Specyfika drona

Dron posiada sześciowirnikową platformę latającą, pozwalającą na awaryjny system lotu z uszkodzonym silnikiem, wyposażoną w kamerę optyczną o wysokiej rozdzielczości z 18-krotnym przybliżeniem oraz drugą kamerę termowizyjną, pakiety baterii zapewniające ciągłą pracę drona, dwa niezależne pulpity sterownicze zarówno dla operatora kamery, jak i pilota. Istotną cechą urządzenia jest także zaprogramowanie trasy lotu z możliwością jednoczesnego zbierania informacji w postaci zdjęć i filmów. Sprzęt dotrze tam, gdzie nie zawsze jest możliwość wysłania policjantów. Ponadto w krótkim czasie daje precyzyjny obraz tego co w naturalnych warunkach wiązłoby się z pokonaniem wielu kilometrów i czasem czasu, który w wielu sytuacjach jest cechą decydującą o zdrowi i życiu ludzi.