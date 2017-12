Senat przyjął prawo wyborcze wraz z poprawkami. Ustawa wróci do Sejmu

Podczas posiedzenia senackiej komisji politycy zajęli się nowelizacją kodeksu wyborczego. Senatorowie z PO wnioskowali o odrzucenie noweli w całości, jednak nie został on przyjęty. Politycy poparli jednak kilka poprawek wniesionych przez senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Jedna z nich dotyczy możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne. Poparto także poprawki, które przewidują, że PKW może odwołać szefa Krajowego Biura Wyborczego. Zmieniono również procedury powoływania szefa KBW oraz komisarzy wyborczego.

Podczas debaty w Senacie głos zabrał przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński, który ocenił, że nowe rozwiązania dotyczące powoływania szefa KBW i komisarzy wyborczych to bat na PKW. Zgodnie z zapisami nowelizacji, kandydatów na komisarzy oraz trzech kandydatów na szefa KBW przedstawia minister spraw wewnętrznych. Jeśli PKW nie poprze żadnego z nich, wówczas szef MSWiA musi odczekać przewidziany nowelą termin i powołać ich samodzielnie. Zgodnie z poprawką PiS "w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń" zarówno wobec kandydatów na komisarzy wyborczych, jak i szefa KBW, PKW ma poinformować o tym niezwłocznie ministra spraw wewnętrznych, który wskaże nowych kandydatów; w przypadku szefa Krajowego Biura kandydatów przedstawionych przez ministra ma być dwóch.

Po pracach w komisji senatorowie zagłosowali za nowelizacją kodeksu wyborczego. Ustawę poparło 60 senatorów, przeciw było 21, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa wróci do Sejmu, który zajmie się poprawkami na najbliższym posiedzeniu. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem, do rozpatrzenia dojdzie 10 stycznia, a do przegłosowania poprawek prawdopodobnego tego samego dnia wieczorem.