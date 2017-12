Sondaż: 83 proc. badanych chce, aby Polska pozostała w UE

Z sondażu, który został przeprowadzony przez pracownię Kantar Millward Brown dla Faktów TVN i TVN24 wynika, że Polacy nie mają jednoznacznej opinii w sprawie reformy sądownictwa. 44 proc. respondentów popiera decyzję prezydenta o podpisaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Przeciw decyzji Andrzeja Dudy jest 43 proc. badanych. Sondaż został zrealizowany 21-22 grudnia na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie telefonów stacjonarnych i komórkowych, wśród osób w wieku powyżej 18 lat. Próba badania wyniosła 1000 osób.

Autorzy badania zapytali również respondentów o to, czy Polska powinna pozostać członkiem Unii Europejskiej. Obecność naszego kraju w UE popiera 83 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 11 proc. ankietowanych. Badani są podzieleni odnośnie obaw dotyczących przyszłości Polski w UE. 49 proc. uważa, że Polska nie znajdzie się poza UE lub na jej marginesie. Przeciwnego zdania jest 45 proc. ankietowanych.

Co zakłada ustawa o KRS?

Ustawa wprowadza zmiany w sposobie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa poprzez przyznanie obywatelom, obok sędziów, prawa wyłaniania kandydatów na członków Rady. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów mają być: grupa co najmniej 2000 obywateli oraz grupa co najmniej 25 sędziów w stanie czynnym. Ustawa nakłada na Marszałka Sejmu obowiązek ustalenia w drodze zarządzenia sposobu zgłaszania przez obywateli kandydatów na członka KRS. Sejm ma dokonywać wyboru, spośród zgłoszonych kandydatów, większością 3/5 głosów. Ponadto ustawa przewiduje odstąpienie od zasady kadencji indywidualnych i zastępuje ją wyborem sędziów na wspólną czteroletnią kadencję.

Co zakłada ustawa o SN?

Przedstawione przez Prezydenta rozwiązania dotyczą m.in.: wprowadzenia instytucji skargi nadzwyczajnej, udziału ławników w niektórych postępowaniach prowadzonych przed SN, statusu sędziów SN oraz wieku i trybu przechodzenia przez nich w stan spoczynku. Reorganizacji ma również ulec struktura Sądu Najwyższego poprzez wyodrębnienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej.