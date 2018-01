Sześciu strażaków brutalnie zgwałciło 17-latkę. Nagranie udostępnili w internecie

Do zdarzenia doszło w miejscowości Strasburg w stanie Virginia w Stanach Zjednoczonych. Jeden z mieszkańców miasta zgłosił w kwietniu burmistrzowi miasta, że znalazł w sieci przerażające nagranie, którego "bohaterami" są strażacy z lokalnej jednostki. Na filmiku widać, jak mężczyźni po kolei gwałcą młodą kobietę. Sprawą szybko zajęła się policja.

W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że poszkodowana to 17-latka ze Strasburga. Sprawcami napaści na nastolatkę było pięciu strażaków oraz ich szef. Według śledczych ofiara bała się zgłosić całe zajście na policję, ponieważ była szantażowana przez strażaków. Ustalono również, że w momencie gwałtu nastolatka była odurzona. Nie wiadomo jednak, dlaczego mężczyźni nagrywali całe zajście i w jakich okolicznościach trafiło ono do internetu. Na początku nowego roku lokalna policja zatrzymała pięciu mężczyzn w wieku 21-36 lat. Usłyszeli oni zarzut napaści seksualnej na nieletnią. Za popełniony czyn strażakom grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.