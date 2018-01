Sondaż IPSOS. Rekordowe poparcie dla PiS, pięć partii w Sejmie

Podium zamyka ugrupowanie Kukiz'15 Pawła Kukiza, które ma 10 procentowe poparcie. Na kolejnych miejscach uplasowały się: Nowoczesna Katarzyny Lubnauer – 6 procentowe poparcie i Sojusz Lewicy Demokratycznej Włodzimierza Czarzastego, na które głos oddałoby 5 procent badanych. 5 procentowego progu wyborczego nie uzyskały: Polskie Stronnictwo Ludowe – 3 proc., partia Wolność – 3 proc. oraz partia Razem – 2 proc.

Portal informuje, że na Prawo i Sprawiedliwość głosowałaby dziś połowa Polaków w wieku 50 plus, 54 procent mieszkańców wsi i aż 57 procent osób z wykształceniem zawodowym. Ponadto za "dobrą zmianą" jest jedna trzecia wyborców przed czterdziestką i jedna trzecia z wyższym wykształceniem. Nieco mniej osób deklaruje poparcie dla PiS w metropoliach (ponad pół miliona mieszkańców) – i tylko tam PiS przegrałby o włos wybory z Platformą Obywatelską.

Sondaż przeprowadzono w dniach 12-14 stycznia – metodą CATI (telefonicznie), na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1017 osób.

Sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej”

Przypomnijmy, w sondażu IBRiS przeprowadzonym w dniach 5-7 stycznia dla dziennika "Rzeczpospolita" PiS uzyskał 43 proc. poparcia – to o 7 pkt proc. więcej niż w badaniu z początku grudnia. Na drugim miejscu znalazła się Platforma Obywatelska, na którą swój głos chciało oddać 19 proc. badanych – to o 1 pkt proc. mniej niż przed miesiącem. Trzecia w zestawieniu Nowoczesna straciła 2 pkt procentowe i głos na nią oddać chciało 8 proc. badanych.

Z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że na miejsce w sejmowych ławach mogą liczyć jeszcze przedstawiciele trzech ugrupowań. Sojusz Lewicy Demokratycznej niezmiennie w porównaniu do poprzedniego miesiąca mógł liczyć na 7 proc. poparcia. To pozwoliło mu na wyprzedzenie Kukiz'14 (6 proc., bez zmian) i Polskiego Stronnictwa Ludowego, na które swój głos chciało oddać 5 proc. badanych. Ugrupowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza straciło w porównaniu do grudnia 1 pkt proc. poparcia.