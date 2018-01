Rozebrali się do naga i zabili owcę przed bramą Auschwitz. Trafią do więzienia

Pozostali oskarżeni zostali skazani na wysokie grzywny, ograniczenie wolności lub prace społeczne. Wszyscy muszą też zapłacić nawiązki na rzecz Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Skazani nie zgadzają się z wyrokiem twierdząc, że ich zachowanie było protestem przeciwko wojnie w Syrii i na Ukrainie. – Jak można protestować przeciwko przemocy, tej przemocy używając? – podkreśliła sędzia Bożena Holecka w uzasadnieniu wyroku.

Do bulwersującego zdarzenia doszło w marcu 2017 roku. Oskarżeni rozebrali się do naga i próbowali przykuć się kajdankami do historycznej bramy głównej byłego niemieckiego obozu. Na bramie zawiesili płachtę z napisem „Love”. W tym samym miejscu brutalnie zabili owcę. – Muzeum Auschwitz-Birkenau nie jest sceną teatralną, ani koncertową. Dla milionów ludzi jest to miejsce nadal niezwykle bolesne z racji śmierci ich najbliższych – zauważył dyrektor muzeum Piotr Cywiński.