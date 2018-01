Łapiński o reakcji Izraela na polską ustawę: To może być kampania wyborcza. PFN powinna zadziałać

– Skoro Izrael, państwo suwerenne, ma prawo do tego, żeby karać osoby które negują Holokaust – np. istnienie komór gazowych w Auschwitz czy innych obozach – i z tego prawa korzysta, ba – takie prawo jest w wielu innych państwach, to Polska jako suwerenne państwo ma prawo wpisać do swojego prawodawstwa karanie za kłamstwo o polskich obozach koncentracyjnych, bo takich obozów nie było – mówił Krzysztof Łapiński. – My korzystamy z rozwiązań podobnych, z jakich korzysta Izrael czy inne państwa – dodawał. – Sejm jest władzą suwerenną i uchwala takie ustawy jakie uważa za stosowne. Sejm skorzystał zresztą z podobnych mechanizmów jakie są na całym świecie – podkreślał.

Łapiński: Kryzys? To kampania wyborcza

Rzecznik Andrzeja Dudy zwracał uwagę na trwającą w Izraelu kampanię wyborczą. – Musimy też pamiętać, że w Izraelu trwa kampania wyborcza, więc być może w jakiś sposób ta sprawa została wyciągnięta na jej użytek. Stąd musiała być tak reakcja premiera Netanjahu, czy taka była – tłumaczył. Przyznał, że obecny kryzys to dobra okazja do działania dla dysponującej dużymi środkami Polskiej Fundacji Narodowej, powołanej do dbania o dobre imię Polski za granicą. – Powinniśmy oczekiwać, że fundacja, która została stworzona w tym celu, i która ma duże środki finansowe, będzie już działać. To znaczy, nie będzie zapowiadać, tylko będzie prowadziła działania – mówił.

Łapiński: Nastroje antyizraelskie są mocne

Łapiński zwracał też uwagę na polityczne osamotnienie Izraela i potrzebę porozumienia się tego kraju z wieloletnim sojusznikiem – Polską. – Być może tam jest dużo dezinformacji i strona izraelska nie do końca wie, co jest w tej ustawie i na koniec też Izrael powinien pamiętać, że my – Polska, od wielu lat jesteśmy w wielu sprawach sojusznikiem Izraela. Stajemy po stronie Izraela, ostatnio tak jak było głosowanie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ też wstrzymaliśmy się od głosu, co de facto było poparciem Izraela. I naprawdę jeśli byśmy spojrzeli na elity polityczne wielu krajów, szczególnie te lewicowe, wielu krajów Zachodu to tam nastroje antyizraelskie są mocne – oceniał. – Więc nie wiem, po co Izraelowi taka awantura z krajem, który jest od wielu lat, i to bez względu na zmianę rządów, dość przychylny – stwierdził.

Niespodziewane spięcie Polski z Izraelem

Po weekendowym kryzysie dyplomatycznym w związku z nowelizacją ustawy o IPN zakładającej penalizację stosowania terminu "polskie obozy śmierci", co ostro oprotestował Izrael, w niedzielę odbyła się telefoniczna rozmowa między szefami rządów Polski i Izraela. Jak wynika z relacji, Benjamin Netanjahu i Mateusz Morawiecki zgodzili się, że konieczne jest natychmiastowe otwarcie dialogu między przedstawicielami obu krajów, którego przedmiotem ma być osiągnięcie porozumienia w kwestiach legislacyjnych.

Przypomnijmy, że po piątkowym przyjęciu przez Sejm nowelizacji ustawy o IPN zakładającej kary za stosowanie pojęcia „polskie obozy zagłady”, ostro zareagowały władze Izraela. Podczas obchodów 73. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz ambasador Anna Azari wyraził protest w imieniu swojego rządu przeciwko planom polskiej legislatury.

Do jej słów odniósł się marszałek Senatu, który zaprosił dyplomatkę na rozmowy.Osobny komunikat wystosowały MSZ i Kancelaria Prezydenta. Krzysztof Szczerski w oświadczeniu podkreślił, że prace nad nowelizacją ustawy o IPN wciąż są prowadzone na forum parlamentu. „Prezydent RP respektuje w tej sprawie autonomię prac legislacyjnych w polskim parlamencie” – wskazał. W poniedziałek, na prośbę strony izraelskiej, dojdzie do spotkania Szczerskiego z Azari.