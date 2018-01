Ziobro o Frasyniuku: Powinien sięgnąć po rozum do głowy

Frasyniuk został wezwany w związku ze sprawą z czerwca 2017 roku. Wówczas to znalazł się on wśród osób zakłócających przebieg miesięcznicy smoleńskiej. Na początku lipca były opozycjonista usłyszał zarzut „przeszkadzania w przebiegu niezakazanego zgromadzenia”. Frasyniuk został wezwany do prokuratury w charakterze podejrzanego. W ubiegłym tygodniu prokuratura w Warszawie wezwała ponownie Frasyniuka wyznaczając termin na 1 lutego. I tym razem opozycjonista z czasów PRL poinformował, że nie stawi się w prokuraturze.

Ziobro pytany dziś o sprawę stwierdził, że "wszyscy jesteśmy równi wobec prawa", a "ludzie władzy nie mogą stawiać się ponad prawem albo podchodzić do prawa wybiórczo". – Władysław Frasyniuk powinien zachować się przyzwoicie, sięgnąć po rozum do głowy, odsunąć emocje na rzecz zasad, że ludzie władzy i ludzie polityki nie stoją ponad prawem i stawić się w prokuraturze – przekonywał.

Jak mówił prokurator generalny, za czasów rządów PO-PSL wzwyany był przez prokuraturę do ponad 60 śledztw i zawsze stawiał się na wezwania. – To był sposób poprzedniej władzy na mnie, aby zamiast pozwolić mi realizować moje zadania polityczne, to władza angażowała mnie w odwiedzanie prokuratur w różnych częściach kraju. Prawda jest taka, że były to działania czysto polityczna zmierzające do tego, aby mnie zniechęcić, zastraszyć, ale mimo że tak było, stawiałem się na wszystkie wyzwania – stwierdził.