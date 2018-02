Antoni Macierewicz zadebiutuje w nowej roli. Były szef MON poprowadzi program w telewizji

Pierwszy odcinek programu Pilnujmy Polski! zostanie wyemitowany na antenie Telewizji Republika we wtorek 6 lutego o godzinie 21. Będzie on nadawany cyklicznie - w każdy wtorek o godzinie 20. Telewizja Republika podkreśla, że będzie to autorski program byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, który wraz z Ryszardem Gromadzkim będzie omawiać kluczowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem Polski. Widzowie będą mogli współuczestniczyć w programie, ponieważ istnieje możliwość zadawania pytań prowadzącym za pomocą wpisów na Twitterze, do których będzie dołączony hashtag #ZapytajMacierewicza.

Dymisja Macierewicza

We wtorek 9 stycznia prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego odwołał z funkcji szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza. Na jego miejsce powołany został Mariusz Błaszczak, który dotychczas pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji.Nowy szef MSWiA powołał Macierewicza na stanowisko szefa podkomisji, która zajmuje się wyjaśnieniem katastrofy smoleńskiej. Polityk PiS będzie odpowiedzialny za sporządzenie raportu, którego treść poznamy w kwietniu, w ósmą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Formalny nadzór nad podkomisją smoleńską sprawował będzie Mariusz Błaszczak.