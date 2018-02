Poseł PiS chce poprawiać Zofię Nałkowską. Chodzi o fragmenty „Medalionów”

„Medaliony” Zofii Nałkowskiej to przykład tzw. prozy dokumentalnej. Głównymi bohaterami opowiadań są świadkowie zeznający przed Komisją Badania Zbrodni Hitlerowskich. W części zatytułowanej Dorośli i dzieci w Oświęcimiu autorka pisała m.in. o tym, że proces ludobójstwa była wyjątkowo dobrze zorganizowany i niezwykle korzystny dla Niemiec pod względem ekonomicznym.

We fragmencie tekstu pisarka użyła kilka razy sformułowania polskie obozy śmierci. „Nie wyrzekano się przy tym sposobów bardziej dowolnych, amatorskich, odpowiadających upodobaniom indywidualnym. Nie dziesiątki tysięcy i nie setki tysięcy, ale miliony istnień człowieczych uległy przeróbce na surowiec i towar w polskich obozach śmierci (...)” – czytamy w „Medalionach” . „Żydom aresztowanym we Włoszech, w Holandii, w Norwegii i w Czechosłowacji Niemcy obiecywali doskonałe warunki pracy w obozach Polski, uczonym zapewniano stanowiska w instytutach badań naukowych (...)” – tłumaczy Nałkowska. „Okazuje się, że w Rzeszy całe zastępy specjalistów zajmowały się rozpruwaniem ubrań i obuwia zwożonego z obozów polskich do centrali (...)” – dodaje pisarka.