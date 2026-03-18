PiS notuje wzrost poparcia, ale paradoksalnie tkwi w miejscu. Kaczyński wciąż ma ten sam problem

Koalicja Obywatelska w dalszym ciągu znajduje się na czele poparcia partii politycznych – wynika z najnowszego sondażu dla WP. Na KO chce głosować 32,6 proc. ankietowanych, o dwa punkty procentowe więcej niż przy poprzednim badaniu. Drugie miejsce utrzymuje Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć oddania głosu zadeklarowało 25 proc., o 1,5 pkt proc. więcej niż dwa tygodnie temu.

Konfederacja cieszy się poparciem na poziomie 14,7 proc. To wynik o 2,5 p.p. lepszy i największy wzrost w tym sondażu. Minimalnie lepszy wynik odnotowała również Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą popiera 8,5 proc. respondentów. To rezultat lepszy o 0,1 p.p. W Sejmie znalazłaby się jeszcze Lewica, na którą zagłosowałoby 6,7 proc. Polaków. Partia straciła jednak jeden p.p.

Najnowszy sondaż partyjny. Kto pod progiem wyborczym, a kto nad?

Pod progiem wyborczym uplasowałoby się z kolei Polskie Stronnictwo Ludowe, które popiera 4,2 proc. uczestników sondażu. Stanowi to wzrost o 0,4 p.p. Największy spadek w badaniu odnotowała partia Razem, o dwa p.p. do 2,2 proc. Sprawdzono także poparcie dla Polski 2050, które wynosi obecnie 0,7 proc. To wynik gorszy o 0,4 p.p. 5,4 proc. ankietowanych wskazało opcję „nie wiem / trudno powiedzieć”. To rezultat niższy o 3,1 p.p.

Gdyby takie wyniki przełożyły się na mandaty, to Koalicja Obywatelska miałaby w Sejmie 189 miejsc, Prawo i Sprawiedliwość – 140, Konfederacja – 74, Konfederacja Korony Polskiej – 34, a Lewica – 23. W takim wypadku rząd mógłby składać się z PiS i obu Konfederacji, które miałyby 248 głosów na 231 wymaganych. Badanie United Surveys by IBRiS przeprowadzono od 13 do 15 marca 2026 r. metodą telefoniczną i ankiet on-line (CATI & CAWI), na reprezentatywnej grupie tysiąca dorosłych osób.

