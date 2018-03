Kolejny apel ostatnich żyjących Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Wykupiono ogłoszenia

Pod koniec lutego poinformowano, że do Kancelarii Premiera wpłynął list podpisany przez grupę 50 osób uhonorowanych przez Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. List zawiera apel do parlamentów i rządów Polski oraz Izraela o powrót na drogę dialogu i pojednania.

Jak podaje Wirtualna Polska, apel ws. konfliktu Izraela z Polską został opublikowany również w formie ogłoszenia płatnego w polskich dziennikach.

„Nie pisać historii na nowo”

Autorzy listu zwracają uwagę, że w okresie II wojny światowej byli świadkami zagłady narodu żydowskiego i mordowania Polaków przez Niemców. „Zabito 6 milionów obywateli Rzeczypospolitej, w tym 3 miliony polskich Żydów. Mimo ogromnych strat naród polski przetrwał, ale społeczność Żydów przestała istnieć” – podkreślono”. W liście zaapelowano, by nie pisać historii na nowo. „Największa tragedia w dziejach obu naszych narodów została raz na zawsze zapisana w trakcie czarnej nocy nazistowskiej okupacji, której ofiarami jesteśmy do dzisiaj my wszyscy” – czytamy dalej. Autorzy zwrócili uwagę na fakt, że „jak w każdym, także i w naszym narodzie byli wówczas ludzie nikczemni, którzy postępowali we własnym imieniu, nie w imieniu polskiego państwa. Byli jednak Polakami”.

Kto podpisał się pod listem?

Pod listem podpisały się władze Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata - organizacji pozarządowej, która powstała w 1985 r. z inicjatywy osób odznaczonych przez państwo Izrael medalem i dyplomem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej. Statutowym celem działalności Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata jest zachowanie pamięci i szerzenie wiedzy o okupacji hitlerowskiej w Polsce, o Zagładzie i o ludziach, którzy z narażeniem życia ratowali współobywateli pochodzenia żydowskiego.

Nowelizacja ustawy o IPN weszła w życie

Od 1 marca obowiązywać zaczynają przepisy znowelizowanej ustawy o IPN, której przyjęcie wywołało kryzys w stosunkach polsko-izraelskich. Wśród zapisów znajduje się artykuł mówiący o karach za stosowanie niezgodnie z prawdą historyczną określeń pokroju „polskie obozy śmierci”, który wzbudził największe kontrowersje.