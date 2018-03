Nowelizacja ustawy o IPN weszła w życie

Co zakłada ustawa o IPN?

Znowelizowana ustawa zakłada, że publiczne i wbrew faktom przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez niemiecką III Rzeszę zbrodnie nazistowskie lub inne przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne – będzie karane grzywną lub karą pozbawienia wolności do trzech lat. Taka sama kara grozi za „rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni”.

„Nie popełnia przestępstwa ten, kto dopuścił się czynu zabronionego w ramach działalności artystycznej lub naukowej. Nowe przepisy mają się stosować do obywateli polskich oraz cudzoziemców. Ponadto ustawa poszerza zakres badań i funkcji śledczych IPN o zbrodnie ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z niemiecką Trzecią Rzeszą. Nowelizacja określa także zasady udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi” – informują ustawodawcy.

Kontrowersje

Tuż po przyjęciu ustawy przez Sejm, Izrael zaczął zgłaszać zastrzeżenia do niektórych jej zapisów. Podczas obchodów 73. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz ambasador Anna Azari wyraziła protest w imieniu swojego rządu przeciwko planom polskiej legislatury. Mimo zastrzeżeń zarówno rządu Izraela oraz organizacji żydowskich, czy Departamentu Stanu USA, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę. Poinformował jednak, że zostanie ona skierowana w tzw. trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał m.in. czy nie narusza ona wolności głoszenia poglądów.

