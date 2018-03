Tragiczny wypadek na A4. Dwie ofiary śmiertelne

Według informacji RMF FM do tragicznego wypadku doszło po godzinie 2. w nocy na pasie autostrady A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Wądroże Wielkie a Budziszów zderzyły się bus oraz samochód dostawczy marki Renault. Dwie osoby zginęły. Sześciu pasażerów busa, którzy doznali obrażeń ciała, przewieziono do szpitala. W ciężkim stanie trafił tam również kierowca samochodu dostawczego. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy policji wynika, że to właśnie z winy kierującego autem dostawczym, doszło do wypadku.

Odcinek autostrady A4, na którym doszło do zdarzenia, był zablokowany przez siedem godzin. Na miejsce wypadku przyjechało osiem zastępów straży pożarnych. Trwają już czynności z udziałem prokuratora. Śledztwo wykaże, dlaczego doszło do wypadku oraz czy tak, jak wstępnie ustaliła policja, doszło do niego z winy kierującego samochodem dostawczym.

