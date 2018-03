Piotr Misiło złożył interpelację. Chce się dowiedzieć, czy Misiewicz za pieniądze MON kupował narkotyki

Piotr Misiło dziś rano wystąpił w programie „Woronicza 17” TVP Info. Poseł Nowoczesnej powiedział w nim, że kilka dni temu złożył interpelację do Ministerstwa Obrony Narodowej. Celem zapytania polityka jest to, by minister Błaszczak „zechciał udostępnić nam wykaz wszystkich transakcji na kartach kredytowych, bo chciałbym się dowiedzieć, czy pan Misiewicz nie kupował narkotyków w jednym z klubów nocnych, płacąc karta kredytową”.

Odpowiedź Misiewicza

Na słowa Misiło zareagował prowadzący program Michał Rachoń twierdząc, że „pomówienia tego rodzaju są rzeczą absolutnie skandaliczne”. Do słów polityka odniósł się także sam Bartłomiej Misiewicz. Napisał na Twitterze, że skonsultuje się z prawnikami w sprawie wypowiedzi posła Nowoczesnej. Dodał, że „jako szef Gabinetu Politycznego MON nie posiadał karty kredytowej i przez cały okres nie wydał ani 1 zł z funduszu reprezentacyjnego”.

15 mln ze służbowych kart

Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja, że pracownicy MON pod rządami Antoniego Macierewicza wydali prawie 15 milionów złotych płacąc służbowymi kartami.W odpowiedzi MON poinformował, że jedną z pierwszych decyzji ministra Mariusza Błaszczaka, po objęciu stanowiska ministra obrony narodowej, było ograniczenie o ponad połowę liczby kart płatniczych, przeznaczonych do dyspozycji pracowników urzędu.