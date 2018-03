„Ubaw i żenada”. Prezydent Duda ostro o materiale TVN24

Co znalazło się w artykule, który skrytykowała głowa państwa? Punktem wyjścia były słowa, które padły z ust prezydenta podczas poniedziałkowego wystąpienia w Kamiennej Górze. – Bardzo często ludzie mówią: po co nam Polska? Unia Europejska jest najważniejsza. Przecież państwo wiecie, że bywają takie głosy. Otóż proszę państwa: Niech sobie wszyscy ci przypomną te 123 lata zaborów – mówił Andrzej Duda. Dalej tłumaczył: „ Jak Polska wtedy, pod koniec XVIII wieku swoją niepodległość straciła i zniknęła z mapy, też byli tacy, którzy mówili: a może to lepiej, swary się skończą, te rokosze, te wszystkie insurekcje, wojny, awantury, konfederacje. Wreszcie będzie święty spokój. Tak, ale wkrótce wszyscy się zorientowali, że wojny są dalej, awantury są dalej, tylko już my nie mamy żadnego wpływu i nie decydujemy o sobie, bo teraz gdzieś daleko, w odległych stolicach decyduje się o naszych sprawach. To tam zabiera się pieniądze, które my wypracowujemy i tak naprawdę pracujemy na rachunek innych ”.

Własnie fragment tej wypowiedzi zacytowała redakcja tvn24.pl, zestawiając ją z wypowiedziami o Unii Europejskiej, które padły z ust wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego podczas międzynarodowej konferencji w Mołdawii. Dziennikarze portalu określili je mianem "krytycznych słów". W kontekście wystąpień prezydenta i szefa klubu parlamentarnego PiS redakcja zamieściła też akapit informujący o procedurze praworządności, jaka została wszczęta przez Komisję Europejską wobec Polski.