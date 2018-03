Sondaż. PiS liderem, Platforma Obywatelska zmniejsza dystans

Oddanie głosu na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 37 procent badanych, czyli tyle samo, co miesiąc temu i o 4 punkty procentowe więcej niż głosy na Platformę Obywatelską, Kukiz'15 i Nowoczesną razem wzięte.

Na Platformę Obywatelską głosować chciałoby 22 procent badanych, co oznacza wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu z badaniem sprzed miesiąca. Do Sejmu weszłyby ponadto Kukiz'15 (6 procent) i Nowoczesna (5 procent). Wynik obu ugrupowań jest słabszy o 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Progu wyborczego nie przekroczyłyby: Sojusz Lewicy Demokratycznej (4 procent), Polskie Stronnictwo Ludowe (2 procent), Razem (1 procent) i Wolność (1 procent). Wynik SLD i PSL jest odpowiednio o 1 i 2 pkt proc. słabszy.

Kantar Public przeprowadził sondaż w dniach 9-14 marca 2018 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1027 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Preferencje partyjne określono dla grupy 614 osób deklarujących "zdecydowanie" lub "raczej" zamiar uczestniczenia w wyborach. Badanie przeprowadzono techniką wywiadu bezpośredniego wspomagane komputerowo.