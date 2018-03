Komu najbardziej, a komu najmniej ufają Polacy? Sondaż CBOS

Na drugim miejscu na liście znalazł się premier Polski Mateusz Morawiecki, któremu ufa 60 procent badanych. Oznacza to spadek o 4 punkty procentowe w stosunku do lutego. Na trzecim miejscu znalazła się była premier Beata Szydło, która cieszy sie 53 procentowym zaufaniem. To mniej o 6 punktów procentowych w stosunku do lutego.

Z kolei w rankingu nieufności liderem jest szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna (51 procent) i prezes Prawa i Sprawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który uzyskał wynik 42 procent.

CBOS podkreśla, że układ sił w czołówce rankingu społecznego zaufania pozostał niezmieniony.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (334) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 1-8 marca 2018 roku na liczącej 1092 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.