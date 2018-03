Andrzej Duda powołał nowych sędziów. Mówił o „ogromnej odpowiedzialności”

Andrzej Duda wręczył w czwartek akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz na stanowisku asesora sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Nowo powołani sędziowie i asesorzy złożyli wobec prezydenta ślubowanie.

„Ogromna odpowiedzialność”

Prezydent pogratulował w imieniu Rzeczypospolitej sędziom i asesorom oraz podziękował ich rodzinom. – Jesteście Państwo trzecią władzą – przypomniał Duda. – Stan sędziowski to stan, który niesie za sobą ogromną odpowiedzialność – dodał.

Prośba o bezstronność

Duda wyraził prośbę, by sędziowie zawsze byli bezstronni i nie ulegali żadnym naciskom. Podkreślił, że ważne jest, by pamiętali o tym, iż rozstrzygają sprawy konkretnych ludzi, oraz by nie popadali w rutynę.

Trzy powołania w NSA

Podczas czwartkowej uroczystości powołano m.in. trzech sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ośmiu sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W uroczystości w Pałacu Prezydenckim uczestniczyła minister Halina Szymańska, Szef Kancelarii Prezydenta RP. Ceremonię ślubowania poprowadziła Podsekretarz Stanu w KPRP Anna Surówka-Pasek.